اثار ​الفنان اللبناني وديع الشيخ​ موجة غضب لدى المتابعين بسبب سلسلة من التصريحات المثيرة وذلك في اطلالته الاخيرة ضمن برنامج “شو القصة “مع رابعة الزيات على “تلفزيون لنا”.

وقال وديع الشيخ أنه “من قطع رجل الفنانين الشعبيين من الغناء في لبنان وانه، لا يهمه ان يكون لديه صديق مثل الفنان ​حسام جنيد​”.

وتابع وديع الشيخ هجومه على حسام جنيد قائلاً: “ليس أهم من أحد ولم يحفظ الخبز والملح الذي كان بيننا، رغم وقوفي معه في عدة مواقف”، موضحًا أنه لا يقبل أبدًا أن يصف جمهوره بأنهم لا ينتمون للطبقة الراقية.

وأضاف أنه لا يقبل الإهانة من محبيه، نافيًا أن تكون له يد بوقف حسام جنيد من إحياء الحفلات في لبنان.

وابدى وديع الشيخ استغرابه من تصريح حسام جنيد قائلا “شو مفكر حاله هو كاظم الساهر؟” وتابع “اذا كان فنان يتواضع”.

وصرح الشيخ ايضا خلال الحلقة انه يبرر لمهربي وتجار المخدرات عملهم في تجارة الممنوعات لأن لا أحد يتفهم وضعهم وكل شخص يوجد في سجله العدلي 300 مذكرة توقيف.

وبعد عرض الحلقة مباشرة رد الفنان حسام جنيد على تصريحات وديع الشيخ قائلاً: “اذا بدي رد عليك بكون عم كبرك كتير خليك هيك صغير هلئ مو فاضيلك” .