أحيت الفنانة المصرية روبي حفلا جديدا في الساحل الشمالي في مصر بحضور عدد كبير من الجمهور حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل ظهرت في احداها وهي ترقص مع الراقصة جوهرة.

وظهرت روبي، في الفيديو، وهي تغني أحدث اغانيها “قلبي بلاستيك” بينما رقصت معها “جوهرة” وكانت روبي ترتدي تنورة قصيرة وتوب باللون الابيض واعتمدت على تسريحة شعر تبرز ملامحها.

وغنت روبى، عدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة، منها انت عارف ليه، ليه بيدارى، يالرموش، قلبى بلاستيك، حتة تانية، وعدد من الأغانى الأخرى.

وكانت روبى، قد أحيت الأسبوع الماضى، حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة، فيما أظهر الجمهور تفاعلا كبيرا مع روبى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

وارتدت روبى فستانًا أبيض “ستان” بسيط ظلت تتمايل به على المسرح وهى ترقص وتغنى، ويبدو أن روبى قررت أن تكمل الحفل بشكل مريح فتخلت عن الكعب العالى الذى ظهرت به على المسرح وأكملت الحفل حافية القدمين.