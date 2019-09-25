شاهد.. وصلة رقص لـ حلا وهنا ورشا شيحة في الجونة!

تشارك الشقيقات حلا وهنا ورشا شيحة، في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
وقد انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه الأخوات شيحة خلال إحدى الحفلات النهارية وهم يرقصون ويغنون .
وفي مشهد اخر ظهرن الشقيقات الثلاثة وهن يلعبن لعبة الأسئلة والإجابات، أثناء تناول الطعام.
يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية،