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شاهد.. وصلة رقص لـ حلا وهنا ورشا شيحة في الجونة!

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تشارك الشقيقات حلا وهنا ورشا شيحة، في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.‏

وقد انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه الأخوات شيحة خلال إحدى الحفلات النهارية وهم يرقصون ويغنون .

وفي مشهد اخر ‏ظهرن الشقيقات الثلاثة وهن يلعبن لعبة الأسئلة والإجابات، أثناء تناول الطعام. ‏

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف ‏إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم ‏أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية،

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