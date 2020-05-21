عرض الفنان المصري رامز جلال، الخميس، لأول مرة كواليس برانامجه “رامز محنون رسمي”، الذى يذاع على قناة “mbc”.

وتحدث رامز عن أدواته التي يستخدمها في البرنامج، بداية من كرسي الحقيقة، وكشف خلال الحلقة عن تفاصيل وكواليس حلقاته السابقة.

واستعرض جلال المكان الذي صور فيه المقلب وهو ستوديو في دبي أقيم على 2400 متر، ويعتبر أكبر ستوديو في الشرق الأوسط.

وقال: “الناس شايفة اللي فوق بس لكن متعرفوش أن في تحت مدينة كاملة، كل واحد عارف دوره وبينفذه بدقة”.

وأضاف أن الكرسي الذي يجلس عليه ضيوف البرنامج، بداخله جهاز روبوت من إسبانيا، وجاءت أدواته من إنجلترا، وتم تركيبه في دبي.

كما عرض رامز ردود افعال بعض ضيوف البرنامج بعد انتهاء المقلب خاصة الفنانين محيي اسماعيل وفيفي عبده والتي قدمت وصلة رقص بالروب وهي تغني “حبيبي ياما بحبه ياما” .