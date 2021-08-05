حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر على حضور حفل زفاف ابنة شقيقة المنتجين جمال ومدحت العدل، وبالأخص الفنانة يسرا المقربة من الأسرة.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه يسرا وهي تغني “جت الحرارة” بينما رقصت على أنغامها الممثلة منة شلبي.

كما ظهرت يسرا في مقطع اخر وهي ترحب بالفنانة بوسي التي شاركت في إحياء الحفل حيث قامت باحتضانها ورقصت على أنغام أشهر أغانيها “آه يا دنيا”.

وحضر الزفاف كل من أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ومايان السيد وهنا الزاهد، والفنان آسر ياسين وآخرين.