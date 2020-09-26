نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” برفقة زوجها ” مبارك الهاجري ” .

وتضمن مقطع الفيديو وصلة غزل بين أحلام وزوجها الذي أشاد بالفن الذي تقدمه واصفا إياها بإنها رقم واحد في الغناء وفي أذواق المجوهرات وفي كل شئ .

لترد عليه أحلام قائلة : ” عشان كدا اخترت أجمل رجل في الخليج .. شيخ من شيوخ بني هاجر .. يخليلي إياك فدا هالوجه وهالجمال ” .

وعلق مبارك الهاجري على ذلك فقال : ” الله يخليك يا أم فهد ويطول بعمرك يا غالية كده بيعطبونا .. الشكل بس من برا بس من جوا كوليسترول ” .

لتدعو له أحلام وتقول : ” إسم الله عليك وعلى روحك إن شاء الله الكوليسترول يجيني ويروح منك .. تسوى عيوني الاتنين وما حد يسواك في الدنيا كلها عندي الدنيا كلها كوم وإنت كوم ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقطع الفيديو الذي أثار إعجابهم وأشادوا بالعلاقة التي تجمعهما .