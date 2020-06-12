حلـت الفنانة الجزائرية امل بوشوشة ضيفة على الاعلامي اللبناني هشام حداد في حلقة الامس من برنامج “اكلناها” الذي يقدمه على قناة “لنا” السورية.

وخلال احدى فقرات البرنامج استضاف هشام حداد الفنانة بونيتا سعادة التي قامت بتقليد الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجة الفنان السوري تيم حسن، وسألت امل بوشوشة ان كانت ترغب في التمثيل مع تيم وعن مشاعرها تجاهه وبعد ان اجابتها امل انها تكن له كل احترام وتقدير اجابتها: “مش مصدقاكي خالص” .

من ناحية أخرى، أعربت أمل بوشوشة عن أسفها؛ لأنها غير مقتنعة بما ظهرت فيه بمسلسل “النحّات” الذي عُرض في رمضان 2020 والذي لعبت بطولته إلى جانب باسل خياط، إيلي متري، جوزيف بو نصار، ليا أبو شعيا، دارينا الجندي وغيرهم مبينة أن المسلسل قُسّم إلى جزأين وعُرض منه 15 حلقة فقط وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا ما ظلم العمل الدرامي والكادر الفني بأكمله من مخرج وكاتب وممثلين، قائلة إن المسلسل صوّر في الوقت والظرف غير المناسبين.

كما قامت امل بوشوشة بالتحدث بلجهتها الجزائرية الاصلية بعد ان طلب منها هشام حداد ان تقوم بشتمه قائلا “بهدليني مسحي فيي الارض”.