عبرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن دعمها لـ “ورد” نجل زوجها الفنان السوري تيم حسن، البالغ من العمر 14 عاما، وذلك عبد نشره مقطع فيديو كشف فيه عن حلمه في ان يكون فيزيائيًا فلكيًا وأن يلتحق بجامعة مرموقة.

فقد نشرت وفاء الكيلاني، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لـ”ورد” تحدث خلاله عن أحلامه وطموحاته، وأنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

وعلقت وفاء على الفيديو كاتبة كاتبة: “ورد أنت تجعلنا فخورون جدا، أتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وأن تتحقق جميع أحلامك”.

كما نشر تيم حسن نفس الفيديو وعلق عليه كاتبا: “بالتوفيق ان شاء الله بابا حبيبي”.

يذكر أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما “جودي وريان”، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو 2017، ولم تنجب منه بعد. بينما هو لديه ولدين من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما “ورد وفهد”.