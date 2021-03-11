فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها بظهورها وهي ترتدي غطاء رأس وعباءة على الستايل الخليجي وذلك استعدادها لحضور إحدى الفعاليات.

وأطلت ياسمين صبري، في الفيديو الذي شاركته عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام، بحجاب أسود اللون يظهر خصلات من شعرها، والذي نسقته مع أزياء فضفاضة ومنقوشة، معتمدة على مكياج بسيط، دون إرفاق أي تعليق .

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من إطلالتها بالحجاب، وسط آلاف التعليقات، منها: “لحجاب لايق عليكي جدا”، و”ملكة جمال في كل حاجة”.

إلا أن البعض الآخر شبّه ملامح ياسمين صبري بملامح الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بسبب طريقة مكياجها وزاوية التصوير.

صار وجهها زي نادين ..

رعععب كأنها ملامح متحولين!

حرام عليها خربت وجهها pic.twitter.com/DJ1u7yXakP — ‏إيـمَـا (@__iEmma) March 11, 2021

يشار إلى أنه منذ أيام، تألقت ياسمين صبري بفستان طويل يجمع بين الأسود والروز، خلال أحدث جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة «فوج»، الذي يتميز بأكمام فضفاضة ومفتوحة، وغير منقوش، مع مكياج ذو أكمام مفتوحة طويلة، من توقيع دار الأزياء العالمية ألكسا بيري.

ويصل سعر فستان ياسمين صبري الأخير، الذي صنع في أستراليا إلى 3100 دولار أمريكي وهو ما يعادل نحو 50 ألف جنيه مصري، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لدار الأزياء.