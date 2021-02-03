استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لياقتها عبر مشاركة متابعيها بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه أثناء ممارسة تمارينها الرياضية.

وكان لافتا تصوير الفيديو من الخلف مع التركيز على ظهر ياسمين صبري حيث كانت التمارين الرياضية التي تمارسها تركز على عضلات الظهر.

ورعم ان الفيديو لم يظهر وجه ياسمين صبري الا انه اشعل اسنتغرام وحقق اكثر من مليون مشاهدة في ظرف ساعات قليلة.

وقد تفاعل متابعو ياسمين صبري مع الفيديو حيث أشادوا بلياقتها وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “يالهوي يا ياسمين دا انتي رياضيه اوي ” و “دا في عضلات ” و “بتقلد جورجيا ”.

وكانت ياسمين صبري، احتفلت بعيد ميلادها داخل طائرتها الخاصة، وهي تحمل «تورتة» صغيرة الحجم، ويعلوها عدد من الشموع والورود الملونة وارتدت «بليزر» يحمل اللون «الأوف وايت»، مزود بأزرار من الأمام، وأسفله سترة صفراء من الحرير، مع بنطال أبيض، وهي ذاتها الإطلالة التي أطلت بها منذ أيام.