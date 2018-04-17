شاهد… يحيى الفخراني جد مرح في اول برومو لـ “بالحجم العائلي”

بدأت قناة “دي ام سي” المصرية في عرض الإعلان الترويجي الأول لمسلسل “بالحجم العائلي” والذي سيعرض عليها خلال شهر رمضان المقبل.

ويظهر يحيى الفخراني، في البرومو، والذي يقدم شخصية “الجد نادر” ناشرا للبهجة والسعادة لكل من حوله سواء من الأطفال الصغار أو الشباب والكبار.

تدور أحداث مسلسل “بالحجم العائلي” في إطار كوميدي اجتماعي، يجسد يحيي الفخراني في المسلسل دور “نادر” وهو سفير متقاعد، يمتلك مطعما في منطقة سياحية ويعد الأكلات بنفسه للزبائن.

يشارك في بطولة مسلسل “بالحجم العائلي” ميرفت أمين ويسرا اللوزي وندا موسى وهبة مجدي وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة.