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شاهد.. يسرا اللوزي تصدم امير كرارة: “لما برتاح لحد بشتمه”!

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يسرا اللوزي

يسرا اللوزي

كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي أسباب قيامها بشتم الكثير من الناس الذين تعرفهم ، مؤكدة أنها تستخد الشتائم كثيرا .

وقالت يسرا اللوزي اثناء لقائها مع برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة: “لما برتاح لحد وبحبه بشتمه “.

وأضافت: “والدي أستاذ في الجامعة الأمريكية ولما بيحب حد من الطلبة بتوعه بيشتمه .. دي محبة” .. وسط دهشة أمير كرارة مقدم البرنامج.

كما تحدثت يسرا اللوزي عن ردة فعلها في حال تعرضت لتحرش قائلة: “لو حد حاول يتحرش بيا في الشارع، هضربه بركبتي، زي ما عملت في إسلام جمال ضمن أحداث مسلسل (كلبش 3)”.

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