شاهد .. يسرا تظهر بإطلالة فرعونية على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار

نشرت الفنانة المصرية ” يسرا ” عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لها من حضورها لفعاليات حفل الأوسكار ال 92 في مدينة ” لوس أنجلوس ” الأمريكية .
حيث ظهرت يسرا على السجادة الحمراء بإطلالة متميزة تحمل الطابع الفرعوني بفستان من اللون الأبيض والذهبي توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي ” زهير مراد ” من مجموعة الأزياء الخاصة به والتي كان قد طرحها في شهر يناير الماضي .
وتشارك يسرا لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار بالإضافة إلى المخرج المصري ” عمرو سلامة “ضمن فئة المخرجين .. والمنتج ” محمد حفظي ” رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم .
Oscars 2020 .. Here I am 💫
Styled by Mai Galal
Custom made dress by Zuhair Murad
Jewellery Nara Fine | Ajour Consultancy
Bag La Rose De Sim #Oscars #Oscars2020 #Youssra #يسرا pic.twitter.com/jtKTdhvBgb
— Youssra (@Youssra) February 10, 2020