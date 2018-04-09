شاهد.. يعقوب بو شهري في أول تعليق له على زواجه من ياسمين صبري

علّق ​يعقوب بو شهري​ والذي يحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي على خبر زواجه من الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، والذي إنتشر مؤخراً بشكل واسع.

ونشر بو شهري مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة نافياً الأمر حيث قال:”يا جماعة هل يعقل أن أنام عازباً وأستيقظ متزوجاً. خبر زواجي ليس صحيحاً. الأخبار المصرية والجرائد والمجلات والسوشيال ميديا كلها تقول يعقوب بو شهري تزوج من ياسمين صبري ويمضون شهر العسل. عن أي شهر عسل تتحدثون! المشكلة ليست هنا، والمشكلة ليست أنتم ولا أحد بل أمي التي تتصل بي وترسل لي رسائل وقول لي “قلّي الصدق”. أي صدق. لا يوجد بيننا أي شيء. كل ما في الأمر أننا ظهرنا في فيديو للعمل صورناه في أميركا وإنتهينا منه”.