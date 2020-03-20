شاهد.. يوسف الخال يثير الجدل: “فيروس كورونا ربّى الناس.. شكرا كورونا”!

أثار الفنان اللبناني يوسف الخال الجدل بتناوله أزمة فيروس كورونا بشكل لافت ومن زاوية مختلفة.

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فقد نشر يوسف الخال فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدّث فيه عن الإيجابيات التي جلبها فيروس كورونا معه.

وقال يوسف الخال: “فيروس كورونا ربّى الناس. لا الحرب ربّتنا ولا الفقر ربّانا ولا الكره ربانا ولا الإلحاد ربانا. فيروس صغير ربّى الإنسان يقعد ببيتو، يهتم بعليتو، يتعرّف على تقاليد معينة كان نساها، ينتبه ع صحتو، يعرف ينظّف حالو، ينتبه عالكرة الأرضية، يعرف ينضّف الكرة الأرضية. نضِف العالم…”.

وأضاف يوسف الخال: “يمكن معظم الناس مش حيحبوا اللي عم قوله شكرا للكورونا يلي خلانا نرجع لذاتنا نرجع لايماننا بالله ونرجع لعيالنا”.