شارك النجم المصري الكندي العالمي “مينا مسعود”، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع “إنستجرام” يومياته في الحجر الصحي المنزلي، المتّبع للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، كاشفًا عن حالاته المزاجية المختلفه التي يمر بها في الحجر المنزلي.

وظهر مسعود في تلك الصورة، بالحالات الـ4 التي يمر بها: الأولى وهو يتناول الطعام، والثانية وهو يتأمل المنظر الخارجي جالسًا بجانب شباك غرفته، والثالثة عند النوم، والرابعة وقت ممارسة الرياضة الروحية والإسترخاء.

يُذكر أن مينا مسعود البالغ من العمر 28 عامًا ولد في 17 سبتمبر 1991، في القاهرة لأبوين يحملان الجنسية المصرية، قبل سفرهم وإقامتهم في كندا، وتعد أبرز الأدور التى قدمها مسعود للسينما العالمية دوره في فيلم “علاء الدين” في النسخة الواقعية والذي تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وحقق نجاحًا كبيراً حول العالم، وشارك بطولته النجم العالمى “ويل سميث” الذي يؤدي دور شخصية الجنى.