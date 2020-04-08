دخل خبير التجميل اللبناني الشهير”جو رعد”،فى نوبه من البكاء وذلك بسبب ابتعاده عن والدته واصدقائه المقربين وشعوره الشديد بالوحده، جرّاء الأحداث التى يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا والاجراءات الوقائيه المُتخذه للحد من انتشار هذا الفيروس، كالحجر الصحي وحظر التجوال وما إلي ذلك،

ونشر هذا من خلال مقطع فيديو شاركه مع متابعيه عبر حسابه الرسمى بـ”سناب شات” وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل كبير. وتحدث رعد في هذا الفيديو، قائلاً: “بدي أقولكم شغلة.. والله ما حدا بيعرف قيمة الأهل إلا لما يبعدوا عننا.. أنا من الصبح متضايق وحاسس حالي لوحدي”.

وتابع رعد: “المهم دقيت لأمي وبكيت لها مثل الولد الصغير.. ودعتلي يمكن دعوة بتخلي الواحد يصبر حاله.. شو بتنفع الشهرة.. وإيه النفع المال ولا كل شيء لما تحس حالك وحيد”.

وتفاعل معه متابعيه، معبرين عن تعاطفهم وتأثرهم ببكاءه ووحدته، وطالبوه بعدم البكاء والتحلي بالصبر خلال الأزمة التي يشهدها العالم أجمع.