شاهد.. ​فاليري أبو شقرا​ عروساً بثوب الزفاف.. وتيم حسن يرقص

كشف الممثل السوري ​تيم حسن​ عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، عن مقطع فيديو قصير من مسلسل “الهيبة – ​العودة​”.



وأطلّت بالفيديو ملكة جمال لبنان السابقة ​فاليري أبو شقرا​ عروساً بثوب الزفاف، كما ظهر تيم حسن في الفيديو يرقص في عرسه، وأخذ يُطلِق بعض الرصاصات في الهواء احتفالاً بالعرس.

ويُعدّ هذا البرومو من المشاهد الهامة لمسلسل “الهيبة – العودة”، المُقرّر عرضه في موسم رمضان المقبل.

المسلسل من بطولة تيم حسن، ​نيكول سابا​، ​منى واصف​، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، وغيرهم، قصة هوزان عكو، تأليف سيناريو وحوار باسم سلكا، وإخراج ​سامر البرقاوي​.