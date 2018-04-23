شاهد.. ​فاليري أبو شقرا​ عروساً بثوب الزفاف.. وتيم حسن يرقص

كشف الممثل السوري تيم حسن عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، عن مقطع فيديو قصير من مسلسل “الهيبة – العودة”.
وأطلّت بالفيديو ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا عروساً بثوب الزفاف، كما ظهر تيم حسن في الفيديو يرقص في عرسه، وأخذ يُطلِق بعض الرصاصات في الهواء احتفالاً بالعرس.
ويُعدّ هذا البرومو من المشاهد الهامة لمسلسل “الهيبة – العودة”، المُقرّر عرضه في موسم رمضان المقبل.
المسلسل من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، وغيرهم، قصة هوزان عكو، تأليف سيناريو وحوار باسم سلكا، وإخراج سامر البرقاوي.