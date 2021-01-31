أجرى ” عصام شعبان عبد الرحيم ” نجل المطرب الشعبي الراحل ” شعبان عبد الرحيم ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه ” الحكاية ” قدم من خلالها أغنيتة الجديدة .

والتي يرد فيها على تصريحات الفنانة اللبنانية ” منار حمزة ” الأخيرة التي تحدثت فيها عن نصيبها من ميراث شعبان عبد الرحيم وأنه كان قد أهدى لها فيلا وطالبت نجله عصام بها ولكنه رفض إعطائها إياه مما جعلها تخرج للإعلان عن الأمر مشيرة إلى أنها سوف تحصل على حقها بالقانون .

وقال عصام شعبان عبد الرحيم أن الأغنية من كلمات مؤلف جديد يدعى ” خالد سعيد ” .. وأكد على أن والده الراحل كان كريم للغاية مع الكل ولكن لن يصل الموضوع أن يكتب لها فيلا .

وتابع : ” أبويا كان جدع وبيعزها وبيحب أمها وبيحبهم كلهم وكانت بتقابل أبويا كويس هناك .. بس أنا مقدرش أزعلها أو أقولها كلام وحش غير إن لو ليها حق عندي إحنا كده كده خلاص فرقنا الورث أديها الورث بتاعي أنا لو هي ليها حاجة ” .

يذكر أن الفنان شعبان عبد الرحيم كان قد رحل عن عالمنا فجر الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 عن عمر ناهز 62 عاما .

‎https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/818984208655407/?t=351