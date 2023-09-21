علّق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة مواطنته النجمة نوال الزغبي بحفل توزيع جوائز الMurexDor قائلا: “الفستان بالجزء العلوي حلو… اما الجزء السفلي ف مش موفق و طالع بيشبه الكيس…الشعر حلو و المجوهرات موفقين… بس كالعادة فيه مشكلة بالمكياج و تحديدا التان تبع المكياج يلي فيه شي مش زابط.”

ناقد موضة يحرج نوال الزغبي

تابع ناقد الموضة اللبناني:”نوال عادة بتلبس اشياء افضل و توقعت منها شي احسن…..و بعطي الاطلالة 6/10.”

وحقق منشور ناقد الموضة اللبناني عدد ضخم من التعليقات، وتفاعل الجمهور معه حيث أيّده العديد في نقده لإطلالة نوال الزغبي.

نوال الزغبي تشارك الجمهور إطلالتها

من جانبها، حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام“، بصورا جديدة خلال مشاركتها في حفل الموريكس مساء الأحد.

تألقت نوال الزغبي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ومنفوش للغاية وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت نوال الزغبي حذاء أنيق ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

صلح نوال الزغبي ومحمد رمضان

وشهد حفل «الموريكس دور» الذي أقيم مساء الأحد في لبنان مصالحة بين النجم محمد رمضان، والنجمة نوال الزغبي بعد تبادلهما التصريحات التي هاجما بعض فيها خلال الفترة الأخيرة.

وتبادلا الثنائي العناق على المسرح، وقالت نوال الزغبي لرمضان نصًا : «أنت استفزتني يا محمد، مش هقول قال إيه بس أنا بموت فيه».

وتابعت: لما استفزني قولت مين محمد رمضان معرفوش؟».

بينما تحدث المصري محمد رمضان قائلًا: «يمكن لأول مرة أوضح لك، كان السؤال مين الفنانة اللي بتحلم تغني معاها ديو، والكلمة دي كبيرة جدًا».

وأوضح: «احنا حبينا الفن من لبنان وهي بتثري الفن من قديم الأزل واللي ميحترمش الفنان اللبناني هو مبيحترمش نفسه ولا بيحترم الفن اللي بيمتهنه وكل الحب لنوال الزغبي».

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