“يخلق من الشبه أربعين”، هذه المقولة تنطبق بشكل كبير على الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ والممثلة المصرية الراحلة ​زبيدة ثروت​، فالشبه بينهما كبير جداً من حيث تعبيرات الوجه، وستايل الشعر وغيرهما، وهذا ما أشار إليه العديد من المتابعين الذين تداولوا صورهما، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وإشتهرت زبيدة ثروت بعيونها الساحرة، التي جعلتها “قطة السينما المصرية”، فهي صاحبة أجمل عيون وملكة جمال الشرق في مسابقة مجلة الجي، وهي المسابقة التي دخلتها للتسلية فغيّرت حياتها، كما فازت في مسابقة مجلة الكواكب بأجمل عشر وجوه

وإعتزلت الفن في السبعينيات، ثم توفيت يوم 13 كانون الأول/ديسمبر عام 2016، عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وعلى الرغم من رفض زبيدة ثروت أن تسجل قصة حياتها، إلا أن هناك عملاً درامياً عن قصة حياتها، ورُشحت له أكثر من فنانة، منهن نانسي عجرم.















