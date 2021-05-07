كثيراً ما يبحث الناشطون على المواقع عن شبيهي الفنانين من أجل نشر صورهم ومقاطع لهم على حساباتهم. وفي هذا السياق تداول بعض الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه شبيهة الفنانة اليمنية بلقيس.

وبدت الفتاة التي تتشارك مع الفنانة الكثير من الملامح وهي ترافقها غناء من خلال تطبيق “تيك توك”. وأحدث الشبه الكبير ضجة في أوساط المتابعين الذين رأى بعضهم أن الفتاة تكاد تكون نسخة عن بلقيس. وفي المقابل حرص آخرون على إظهار الفوارق بينهما. ومما جاء في التعليقات: “ما شاء الله يتشابهون أنا عبالي هي بس بدون مكياج بس الصوت هو الي وقفني” و” بلقيس حلوة بس البنت أجمل” و”هاذي ملامحها ناعمة وبلقيس ملامحها حادة” و” الفرق بالفم بس”.

ويشار إلى أن بلقيس فاجأت المتابعين في وقت سابق بإعلان انفصالها عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف. وأشارت إلى ذلك خلال اتصال هاتفي أجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4. وقالت إنها رفعت ضده قضية خلع.