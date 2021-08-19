على الرغم من أن الملامح من أكثر الأشياء التي تميز بين إنسان وآخر، إلا أنها قد تتشابه مع بعض المشاهير، والغريب في الأمر أن تشابه الشكل ليس ناتج عن صلة قرابة، بل هو فقط محض صدفة، وهو الأمر الذي جمع بين العديد من الفنانات في بقاع العالم وغيرهن سواء من فنانات مثلهن أو بفتيات عاديين.

وهذا ما حدث مع الفنانة دينا الشربيني، حيث أصبحت إيمان همام عارضة الأزياء الهولندية، محور حديث “السوشيال ميديا، بعدما تحدث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الشبه الكبير بينها وبين “دينا” ، خاصة بعد مقطع الفيديو الذي نشرته “إيمان” وهي ترقص على أحد الشواطئ مرتدية مايوه بكيني، والذي أظهر الشبه الكبير في ملامحهما.

وكانت علّقت بطلة الفيديو الحاملة للجنسيات المصرية والمغربية والهولندية، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، على الفيديو قائلة: “بحاجة لزيارة مصر”.

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من ناحية أخري، أثيرت التكهنات مؤخراً حول عودة العلاقة بين الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد انتشار صورة مؤخراً تجمعها سوية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصدر مقرب من عمرو دياب أن الصورة المتداولة هي من صيف العام الماضي وليست جديدة.

وأضاف المصدر أنه كانت هناك العديد من المحاولات خلال الأشهر الماضية لحل الخلاف بينهما، ولكنها لم تسفر عن نتيجة، دون أن يستبعد عودة العلاقة وخصوصًا أنهما ما زالا يكنان المشاعر لبعضهما على حد قوله.

وكانت العلاقة بين الثنائي وصلت إلى الانفصال عقب إطلاق الشربيني عدداً من التصريحات حول مفهومها للزواج، واعتبرت أن المشاكل الحقيقية تبدأ حينما يعيش الشريكان مع بعضهما، وهنا يظهر كل واحد على حقيقته، خاصةّ حينما يشعر أحدهما بأنّه تمّلك الآخر، وأصبح وجوده معه بحكم العادة.

وأوضحت مصادر أن الانفصال وقع بعدما طلبت الشربيني (35 عاماً) من عمرو دياب (59 عاماً) أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.

يُذكر أن عمرو دياب وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلات الشربيني التلفزيونية “زي الشمس” و”لعبة النسيان”، اللذان عرضت في رمضان 2019 و2020.

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