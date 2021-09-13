تداول روّاد مواقع التواصل صور لفتاة محجبة تشبه الفنانة نانسي عجرم بشكل لا يصدق، حيث إنها تبدو بذات ملامحها إلى حد كبير للغاية، وأشعلت شبيهة نانسي مواقع التواصل بتطابق ملامحهما بشكل كبير، إلا أن الفرق بينهما أن الفتاة محجبة وحواجبها تبدو أعرض.

عند تصفحنا لحساب شبيهة نانسي بـ موقع “إنستجرام“، نجد إنها فتاة تدعى أميرة النشار تعمل كمهندسية معمارية وعارضة أزياء للمحجبات وأيضا مصممة أزياء ولديها خط إنتاج خاص بها.

ومع تداول صور الفتاة المحجبة ظن الجمهور أن الصور تم تعديلها ببرنامج الفوتوشوب، وأن الصور تخص نانسي عجرم ولكن تم تركيب حجاب لها، إلا إنه تم نفي الأمر تمامًا، حيث أشار البعض إلى أن هذه فتاة حقيقة وهي أميرة النشار.

وبسبب الشبه الكبير بين الفتاة المحجبة أميرة النشار ونانسي عجرم، تساءل البعض هل خضعت لعمليات التجميل من أجل تحقيق هذا التطابق في الملامح، أم إنها تشبهها حقاً بشكل طبيعي؟

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من ناحية أخري، وشاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها بمجموعة صور من حفل زفاف شقيقها، عبر حسابها الشخصى بـ “إنستجرام”، موجهة رسالة تهنئة له، وظهرت في الصور وهى ترتدي فستانا باللون البمبي وبجوار زوجها وأطفالها.

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها: “مين ده اللي نسيك”، “سلامات” التي أطلقتها مؤخرًا، بالإضافة إلى “آه ونص”، “أنت إيه” و”يا بنات” و”انت مصري”.. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وســـط آجواء مــن البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.

ونشر عدد من معجبين نانسى عجرم، عبر صفحاتهم على موقع «إنستجرام»، العديد من الفيديوهات التي توثق الاحتفال بحفل زفاف شقيق المطربة اللبنانية، وظهرت نانسى فى أحد هذه الفيديوهات وهى ترقص مع ابنتها إيلا خلال الحفل.

يأتى هذا فيما أحيت نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021 بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسى على خشبة المسرح فى الواحدة صباحا تقريبا، مرددة أغنية “أنا جاية معاك” وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

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