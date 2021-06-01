أشعل “يوتيوبر”، يدعى حسان، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التشابه الكبير بينه وبين الفنان اللبناني راغب علامة، ليثير صدمة بين المتابعين الذين أشاروا إلى أن الشخصين متطابقان في الملامح مع اختلاف بسيط فقط.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار واسع على السوشال ميديا، وتركز الحديث على التشابه بين ملامح حسان وراغب علامة، كذلك ذقناهما، إضافة إلى الحركات أثناء أداء الأغنية.

وقال متابعون: “كثير يشبهه حقيقي يخلق من الشبه أربعين”، و”أعتقد أني بشوف راغب علامة”، و”النظرة الأولى توحي أنه راغب لكن بالحقيقة راغب أحلى بكثير”، و”كثير شخص موهوب بالتقليد لكن راغب يظل الأصل”.

وكتب آخرون: “والله يا جماعة ساعة وانا صافن فيه الفيديو وأضحك، مش معقول الشبه بينهم”، “ههههه فكرتوا راغب علامة”، “اختر 5 أشياء متشابهة بين راغب علامة وشبيهه؟ التنين متل بعضهم”.

واستغل بعض المتابعين الحديث عن التشابه بين راغب علامة واليوتيوبر حسان، ليستذكروا العديد من النجوم العرب والأجانب وأشباههم، وتداولوا صورًا عديدة لعمرو دياب وتامر حسني، وأحمد حلمي، واللاعب المصري محمد صلاح، ونادين نجيم، والنجمة التركية توبا بويوكوستن، والنجم التركي جانر سيندروك، ومعتصم النهار، وغيرهم الكثير.

في سياق آخر كان الفنان اللبناني راغب علامة قد احتفل مؤخرًا بعيد ميلاد نجله الأكبر خالد بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام.

وتضمن الفيديو مجموعة من الصور لابنه خالد على نغمات أغنيته “رح طير حمام”.. وكتب راغب علامة في تعليقه عليه: “أحب كل تلك الأوقات التي رأيتك فيها تكبر داخل الرجل الذي أصبحت عليه اليوم” .

وتابع راغب علامة موجها اعتذارا لابنه على عدم قدرتهم على الاحتفال بعيد ميلاده فقال: “أعتذر لأننا لم نتمكن من الاحتفال معك هذا العام .. أتمنى أن تتغير الظروف وأن يمر كل هذا .. أنت رجل مفعم بالحياة والنظرة الجيدة وأنا فخور بك حبيبي”.

يذكر أن نجلي الفنان راغب علامة يقيمان حاليا في دولة الإمارات وفقا لما أعلنه الأخير في وقت سابق، مشيرا إلى أن الظروف في لبنان لم تعد تناسبهما.