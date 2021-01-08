بعد ظهور شبيه الفنان عمرو دياب في الإعلان الرسمي لإحدى شركات المشروبات الغازية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن بعض أشباه المشاهير، إلا أن أكثر الفيديوهات التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل، فيديو لمطرب يشبه محمد منير، ويقلّده في لبسه وطريقة غنائه.

وظهر شبيه منير وهو يغنّي “نعناع الجنينة” في أحد المطاعم الخاصة، بأداء مشابه لأداء محمد منير.

يُذكر أن محمد منير طرح الأسبوع الماضي أغنية “باب الجمال”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

ويضم ألبوم “باب الجمال” خمس أغانٍ، هي: “فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و”أنا رايق” من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و”زوق” من كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.