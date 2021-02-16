فاجأت الفنانة العراقية شذى حسون متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بالحجاب اسود اللون.

ولم تذكر شذى حسون سبب ارتدائها للحجاب بل اكتفت بالتعليق على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام بالقول “لو بعد حين”.

وقد اشاد متابعو شذى حسون بإطلالتها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “زيارة مقبولة ” و “فديت الي لابس عباااااية ” و “يازينك بالحجاب الله يهديك بس ”.

يذكر ان شذى حسون كانت قد تعرضت لانتقادات من قبل البعض بعد زيارتها لموقع التفجير الإرهابي، الذي هز سوقًا شعبيًا في ساحة الطيران، بالعاصمة العراقية، بغداد، الشهر الماضي والذي راح ضحيته العشرات حيث ظهرت حسون في الفيديو مرتديةً بنطلون جينز باللون الفاتح مع جاكيت شتوي لونه أسود ومطرز بفرو باللون “البينك”، الأمر الذي إعتبره المتابعون لا يليق بهكذا مناسبة وحالة الحداد التي يعيشها العراق بعد هذا الحادث المأساوي.