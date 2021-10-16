سخرت الفنانة العراقية شذى حسون من حملة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

ونشرت حسون صورة بالفستان الذي ظهرت به خلال مهرجان الجونة وعلقت عليه بالقول: “الفستان الذي نسي الشعب المهرجان وركزوا عليه.. أصدقائي الأحباء الفستان روعة واعرف شنو ده أقول صار مشكلة في البطانة اللي غلط لأن لما جربته كان بدون بطانة ولكن احتراما للشعوب حطينا بطانة بس كانت غلط”.

وتابعت: “اعتذر وحقكم.. غلطة الشاطر بألف وبعوضها الايام الجاي”وختمت كلماتها بالتأكيد أن الوعد الذي قطعته لمتابعيها. هو وعد عرقوب أي أنها ستنفذه عاجلا أم آجلا.

كما نشرت شذى حسون صورة لها بالفستان وعلقت كاتبة: “فستاني يسلم عليكم و يقولوكم بليز لا تزلموني ”.

وتفاعل المتابعون مع اعتذار شذى حسون، إذ اعتبر البعض أن المشكلة ليست في البطانة وحدها بل في تصميم الفستان الذي لا يتناسب مع أهمية المناسبة.