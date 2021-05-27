حرص عدد من الفنانين المصريين على التضامن مع مواطنهم الفنان شريف دسوقي زيارته في المستشفى بعد عمليه البتر التي خضع لها مؤخرا.

ومن بين هؤلاء الفنانين، قام الفنان أمير صلاح الدين بزيارة شريف دسوقي بمستشفى دار الشفاء بعد نقله فيها للعلاج عقب إجرائه عملية جراحية وبتر ساقه، وذلك من أجل الإطمئنان على حالته الصحية.

ونشر “أمير” صورًا من الزيارة تجمعه بنجله الصغير “زين” وشريف دسوقي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: “زين مع شريف دسوقي”.





وظهر شريف دسوقي مبتسما وبحالة صحية ونفسية جيدة من خلال الصور التي تم إلتقاطها له بالمستشفى.

وقد اشاد المتابعون بابتسامة شريف دسوقي متمنين له الشفاء السريع حيث كتب احدهم “ رغم كل شي مبتسم ربي يسعده ويوفقه ويعوضه بالخير ض”.