أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن إجراء مواطنها الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية أسفرت عن بتر إحدى قدميه.

وعبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق “فيسبوك” كتبت بدرية طلبة:”عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني أدم يفوء من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير”.

وكتبت بدرية طلبة في تدوينة ثانية: “للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والاشعه والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير”.

وردا على بعض المواقع التي تحدثت عن عدم معرفة شريف دسوقي بخضوعه لعملية بتر قالت بدرية: “عيب كفايه كدب بقي شريف لسه نايم اصلا ومفيش معاه تليفون لازم تبقو مختلفين حتى لو بالكدب!!!!!! شريف عارف قبل مايدخل العمليات ان رجله حتتبتر وكان متماسك جدا”.

وكان الفنان شريف دسوقي قد نفى في تصريحات سابقة حقيقة الأخبار المنتشرة عنه مؤخرا التي تفيد بهروبه من مصحة نفسية وبحث أسرته عنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في إحدى قدميه، وذلم من خلال لقاء له عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو أديب.

وعن الأخبار التي تم تداولها حول ذهابه للتصوير مخموراً نفى شريف دسوقي هذه الشائعات قائلاً:”بعتبر المسرح جامع أو كنيسة وليه قدسيته”.

وعن حقيقة دخوله لمصح نفسية قال:”أصبت في مسلسل ما، فجأة في 11 يوم جالي الضغط والسكر وقدم سكري، وأنا في تصوير أحد المسلسلات والتي قيل انهم مشوني منها، أصيبت بجرح صغير وقولتلهم ودوني المستشفى وملقتش معايا حد غير المنتج أحمد الجنايني، وخبيت عليه لمدة شهرين أني تعبان وعندي السكر”