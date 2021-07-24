أعرب الفنان ” شريف منير ” عن غضبه واستيائه من الشائعة التي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فكتب في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام : ” أنا من شوية نزلت صورة ليا في الساحل وفوجئت بتعليق من الأصدقاء على الصفحة بينبهوني بخبر وفاة دلال عبد العزيز وبشكرهم طبعا لتنبيهي لإنه عيب ومش صح” .

وتابع : ” فمسحت الصورة بسرعة .. لكن لقيت بوست من الصديق رامي رضوان بيكذب الخبر .. فعلا فاض الكيل من مروجي الشائعات .. إيه الأذى ده ؟ .. رفقا ببناتها وأحبابها .. حرام ” .

وكانا الإعلامي ” رامي رضوان ” والفنان ” حسن الرداد ” قد خرجا لنفي هذه الشائعة التي أثارت حالة من الجدل والقلق بين المتابعين على السوشيال ميديا .. كما أكدا على أنهما هما المصدر الوحيد للحصول على أخبار تخص حماتهما الفنانة دلال عبد العزيز .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال بالمستشفى في غرفة العناية المركزة منذ أكثر من 3 أشهر بسبب معاناتها من مضاعفات وآثار فيروس كورونا الذي تعافت منه ولكن تأثرت رئتيها بشكل كبير ولم تستعيد قدرتها على التنفس بشكل طبيعي .