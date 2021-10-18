شهد عرض فيلم ” ريش ” يوم أمس الأحد ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي إنسحاب كلا من الفنانين : شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي .

فبعد حوالي نصف ساعة من عرض الفيلم غادر الفنان شريف منير القاعة تبعه الفنان أحمد رزق ومن خلفه الفنان أشرف عبد الباقي وأيضا المخرج عمر عبد العزيز والذين سيطرت عليهم حالة من الغضب .

حيث اعتبر الفنانون أن فيلم ريش يسىء لمصر بشكل كبير ويظهر صورة غير حقيقية عن المجتمع المصرى بالإضافة إلى الإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث .

يذكر أن فيلم ريش من إنتاج محمد حفظي وسيناريو وإخراج عمر الزهيري .. وشارك في بطولته دميانة نصار وسامي بسيون ومحمد عبد الهادي وفادي مينا وابوسفين نبيل ونعيم عبد الملك ومحمد صدقي ويوستينا سمير وناصر جلال .