تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة إليه زعمت أن “شاكوش” نقل عن المطرب محمد منير والفنان شريف منير قولهما “انت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر” الأمر الذي أثار غضب وحيرة الجمهور.

أزمة تصريح حسن شاكوش

ورد الفنان شريف منير علي إحدى صفحات السوشيال ميديا التي نشرت هذا التصريح المغلوط، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وقال:” خبر غير صحيح هذا الكلام لم يصدر مني.

آخر أعمال حسن شاكوش

يُذكر أن حقق مغني المهرجانات الشعبي حسن شاكوش نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة “قنبلة الجيل” التي قدمها ضمن أحداث المسلسل الرمضاني “العتاولة” بطولة النجم أحمد السقا.

حسن شاكوش يتراجع في تصريحاته

وكان حسن شاكوش قال تصريحات سابقة له: «محمد منير هو اللي قالي أنت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر، ليخرج الكينج محمد منير ويكذب حديث الأول وينفي أنه قابله، ليعود شاكوش، ويعدل تصريحاته قائلا: «أنا قصدي شريف منير مش محمد منير»، وذلك ما أثار جدلًا وخرج الآخر ليرد عليه.

شريف منير وآخر أعماله

جدير بالذكر أن شريف منير شارك في موسم رمضان 2024 المنقضي بمسلسل بقينا اتنين مع رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

وينتظر عرض فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

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