حل الفنان ” شريف منير ” ضيفا مع الإعلامية ” مها الصغير ” في برنامج ” It’s Show Time ” المذاع على قناة ” CBC ” .

وتحدث شريف منير خلال الحلقة عن إنه لا يشغل نفسه بالمنافسة مع زملائه وإنه لا يقلق من توقيت عرض فيلم له بالمزامنة مع أفلام للفنانين أحمد السقا أو كريم عبد العزيز على سبيل المثال .

فقال : ” أنا عامل الفيلم بتاعي اللي أنا مؤمن بيه ومختار الدور بعناية شديدة جدا فمش هقلق .. أنا ممكن بدوري في الفيلم ابقى نازل واقشهم كلهم .. أنا مش بيفرق معايا مين نازل معايا أو مين نازل قصادي ” .

وأشار شريف منير إلى دوره في فيلم ” عريس من جهة أمنية ” أمام الفنان ” عادل إمام ” مشيرا إلى إنه لم يكن يشعر بالخوف أو الرهبة أمامه نافيا أن يكون ذلك غرورا بل لحبه للمهنة والشخصية التي يؤديها .

وأضاف : ” أنا زمان اتعرض عليا دور في فيلم إسمه المولد عمله الأستاذ عادل إمام ولعبه زميلي أحمد سلامة .. لما اتعرض عليا الدور رفضته وكنت ولا حاجة أنا وقالولي ده مع عادل إمام قولتلهم مش شايف إني هستمتع وأنا واقف قصاده ” .

وتابع : ” فضلت صابر السنين دي كلها لحد ما جالي عريس من جهة أمنية وعملته ومكنتش خايف وكنت سعيد إن أنا قصاده ” .