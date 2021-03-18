تستعد النجمة المصرية شريهان للعودة إلى الأضواء من جديد، وذلك خلال شهر رمضان الكريم؛ إذ علم موقع فوشيا من مصادره الخاصة أن إحدى شركات الاتصالات الكبرى تعاقدت مع نجمة الاستعراضات الأشهر على مستوى الوطن العربي لتقديم حملة إعلانية جديدة. بالفعل سجلت شريهان عددا من الأغنيات بصوتها بجانب تصويرها مجموعة جديدة من الاستعراضات التي تعتبرها مفاجأة جديدة تعود بها لجمهورها الذي تشوق لرؤيتها بعد 15 عاما من الغياب، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن شريهان كانت قد أعلنت عن موعد طرح عرضها المسرحي الجديد ” كوكو شانيل “عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” حيث قالت: “ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبا جدا على قناة من أقوى وأعظم القنوات فى الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات وفترة طويلة جدا، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل”. وتابعت: “وما دمنا على قيد الحياة، ومادامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل!! ،شريهان، بالإرادة، الصبر، الإصرار، الأمل، العمل، الضمير، والحب لايوجد مستحيل “. المسرحية من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادى الباجوري. قصة المسرحية تدور حول حياة مصممة الأزياء الشهيرة الفرنسية كوكو شانيل وعلاماتها التجارية الأشهر في مجال الأزياء بالعالم، كما تتضمن المسرحية عددا كبيرا من الاستعراضات والأغنيات المتنوعة. وكان من المفترض عرضها منذ سنوات ضمن 13 عرضا مسرحيا، شارك بها أكثر من مخرج، ولكل عرض قصة خاصة بذاتها إلا أن المشروع لم يكتمل بعد.