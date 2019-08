شريهان تفاجئ جمهورها باسم ابنتها الصغرى.. خمنوا ما هو!

View this post on Instagram

إذا جاءك اليأس ليحدّثك عن المُستحيل ! فحـدّثـه بـدورك عن قـدرة ربّ العالمينْ … .. في ديسمبر 2008 ذهبت إلى الحج و دعوت ربي العزيز القادر وطلبت منه إبن أو إبنة، وأنا أعلم جيداً أن ظروفي وحالتي الصحية لا تسمح آبداً، ولكني كنت أعلم أيضاً بيقين ويقينِ في الله يقين أن ليس هناك أمراً أو شيئا كبيراً او مستحيلاً على ربي ورب العالمين .. وانه ليس على الله بعزيزٍ أن يَستجيب دعائي إن علم فيه الصِّدق، وحسن اليقين به، حتَّى ولو كان في عُرف الناس من المستحيلات؛ فإنَّه سيستجيب لك، حتَّى ولو كان القدَر يجرى على خلاف ذلك (ولا يرد القدرَ إلا الدعاء) .. .. وفي عام 2009 سألني جميع أطبائي وهم من خمس دول مختلفه هل تريدين شقيق أو شقيقة لإبنتك لولوة؟ أم تريدين تربية إبنتك لولوة ؟!!! .. والحقيقة انه سؤال صعب والإجابة عليه أصعب والمسؤولية كبيرة !!! ونعم .. كنت لا أعلم بقراري ماذا سيحدث لي؟!! ولا إلي أين أنا ذاهبه بقراري بإختياري وهو الإصرار في الإحتفاظ بمولودي بعد إستجابة ربي لدعائي وهديته وعطائه لي، ولم يتزحزح إيماني ويقيني في الله ولو للحظة بأن ربي سيحول محنتي هذه إلى منحة جديدة به ومنه إن شاء .. .. وقررت ولي في الله يقين يكفيني، عدم الإستماع لقرارات الأطباء وقلبي يملؤه فقط الإيمان و الإيمان والإيمان بالله بأن ما سيقدره الله لي ويقضيه فهو ما فيه الصالح لي حتى وإن لم يكن ظاهره كذلك وقلبي تملؤه السعادة والرضا بما سيقدره الله لي مهما كان .. وفي 31 / 7 / 2009 (أي في مثل هذا اليوم) في تمام الساعة 9:15 مساءً منحني ربي من بعد المحنة منحة جديدة وعظيمة وهي إبنتي “تالية القرآن الكريم” .. اللهم لك كل الحمد والشكر على كل شيئ زوجي وبناتي لولوة و تالية علاء الخواجة وهما رضاك و رحمتك سبحانك وتعالى وحسنتي في الدنيا والآخرة .. اللهمَّ لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد عدد الكائنات، وملء الأرض والسموات وبعد الحياة وعند اللقاء. .. كل عام يا #تالية وأنتي ياحبيبتي بخير، كل عام وأنتي ياصغيرتي برضا ربك ووالديك في أمان وخير وسلام، كل عام وأنتي يا منحة ربي لي هديته الكريمة لي بخير وفي خير وسعادة ونجاح وأمان وسلام .. #شريهان ❤❤❤ “إنَّما أمرُهُ إذا أرادَ شيئًا أن يقولَ لَهُ كُنْ فَيَكون” .