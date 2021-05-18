احتفلت الفنانة ” شريهان ” بعيد ميلاد الفنان ” عادل إمام ” ال 81 والذي وافق يوم 17 مايو عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” .

فكتبت شريهان في تغريدة لها : ” كل عام في عمرك وأنت كبير عظيم وبخير .. فخر ، شرف ، تاريخ مستمر مُشرِف ، قيمة وقامة ، عَلَم وعِلم ومُعلِم ، مُبدع أصلي أصيل ، وَجِهَة عظيمة لوطنك وشعبك وفنك ومهنتك .. عَلمت أجيال ولا زلت تُعلم ، سفير فوق العادة لوطنك ، زعيم ” .

وتابعت : ” والحقيقة في نظري وقلبي عادل إمام هو القيمة واللقب والصفة .. عادل إمام أهم وأكبر من كل وأي لقب في القاموس والمعجم واللغة .. عادل إمام وكفى .. كل عام وجميعنا نحبك نحترمك وندعو لك .. ربي يحبب فيك جميع خلقه .. أطال الله لنا في عمرك ” .