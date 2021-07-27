ردت الفنانة ” شريهان ” على رسالة الفنان ” محمد حماقي ” لها والذي أشاد من خلالها بأدائها في مسرحيتها الجديدة ” كوكو شانيل ” والتي تم عرضها في عيد الأضحى المبارك على منصة شاهد VIP .

فأعادت شريهان نشر رسالة محمد حماقي لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” حماقي .. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات .. فخورة بك .. هذا أولا ” .

وتابعت : ” وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل ما فيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهى الصدق والاحترام ” .

وأضافت شريهان : ” تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع .. رسائلكم هى منتهى شفائي وسلامي وطاقتي تجعلني بإمكاني ملء العالم فن وحب وسلام .. قلبي بيشكرك ” .

وكان الفنان محمد حماقي قد نشر صورة لشريهان من مسرحية ” كوكو شانيل ” عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا : ” العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم .. أنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت على «كوكو شانيل» كأنك مغيبتيش وكأنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح ” .

وتابع : ” طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطة ومنتهى السحر .. العيد برجوعك عيدين يا شريهان .. شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ” .

واختتم حماقي رسالته : ” ومن فضلك إوعي تغيبي عننا تاني .. وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية ” .