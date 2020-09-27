علقت الفنانة المصرية ” شريهان ” على خبر وفاة الفنان المصري ” المنتصر بالله ” الذي وافته المنية يوم أمس السبت عن عمر يناهز ال 70 عاما بعد صراع مع المرض .

فكتبت شريهان تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ناعية رحيل صديقها الغالي المنتصر بالله على حد وصفها وقالت : ” خبر يوجع القلب المنتصر بالله في ذمة الله .. إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث ” .

وتابعت : ” جزء أصيل من فني وعمري الطيب وذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك إلى شارع محمد علي .. لن أنساها ولن أنساه أبدا .. في سلام الله يا منتصر بالله ” .

خبر يوجع القلب #المنتصر_بالله في #ذمة_الله



إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب و ذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك الى شارع محمد علي .. لن انساها ولن أنساه أبداً.



في سلام الله يا #منتصر_بالله — Sherihan (@Sherihan) September 27, 2020