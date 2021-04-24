عايدت الفنانة المصرية ” شريهان ” إبنتها ” لولوة ” بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق يوم الخميس الماضي الثاني والعشرين من شهر إبريل في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وتضمن المنشور محموعة من الصور لشريهان برفقة إبنتها كتبت في تعليقها عليها : ” لولوة يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة في الوجود ” ماما ” .. يا أعظم هدايا الرحمن ليا .. يا من أكرمني وكرمني ربي سبحانه وتعالى بها .. يا دعوة أمي المستجابة وحلم جدتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع ” .

وتابعت : ” كم أنا فخورة بأنكِ أنتي إبنتي أنا .. صغيرتى الرائعة العاقلة المسئولة القوية .. قلب والدتك بشكرك فلقد كنتي بالرغم من صغر سنك إبنتي الجميلة الرائعة المؤمنة الراضية والحارسة الصبورة .. أشكرك يا من حولتي معي الكثير من محني إلى منح عظيمة وكنتي كثيراً أنتي قوة إرادتي وعزيمتي وإصراري وابتسامتي وأيضاً دوائي المستحيل ” .

وأضافت شريهان : ” تصدقي حبيبتي إني حاسبة عمرك بالثواني وفي يوم ميلادك بولدك من قلبي تاني !! .. تصدقي إن يوم ميلادك هو برضه يوم ميلادي يعني إنتى مولودة معايا وأد بعض يوم بيوم علشان برضه ف نفس اليوم الأم إتولدت جوايا !! .. تصدقي إن أنا فرحتي مش زي فرحة أي أم ؟ ولو حتي قالوا ” عادي ” شعور بتحسه كل أم !! .. أنا فرحتي لها شكل تانى و معنى تاني .. شعور مش عادى !! .. ” .

واستكملت : ” تصدقي إن أنا سامعة صوت ضحكة الشمعة السنة دي .. كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتى بخير . سعيدة . ناجحة . قوية . صادقة . محققه ذاتك . هادئة . في راحة بال . وربك سبحانه وتعالي ووالدك وضميرك راضي عَنك .. أما أنا فقلبي راضي ومتشرف وفخور بيكي يا أجمل وأعظم هدايا الرحمن ليا .. بحبك .. بعينك أرى الحياة يا أجمل إبتسامة أعادت لقلبي الحياة ” .