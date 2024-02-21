قامت المطربة أصالة نصري بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

ظهور جديد لأصالة

وأطلت أصالة مرتدية عباءة طويلة وأنيقة باللون الفضي ذا نقوشات مميزة وجذابة تكشف جمالها وأناقتها، كما ظهرت في هذه الصور مرتدية حجابا باللون الأبيض المنقوش.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أصالة، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

حفلات أصالة الغنائية

واختارت أصالة أن تظهر بشعر طويل باللون البني الفاتح، وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أصالة بشعر طويل بعد أن قامت بقص شعرها الفترة الماضية.

«سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد تتصدر التريند

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية «سبب فرحتي» الذي تجمع الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك منذ طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

أغنية «سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.أغنية سبب فرحتي

وأحيا الثنائي أحمد سعد وأصالة، يوم الأربعاء الماضي حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب وغنا لأول مرة دويتو سبب فرحتي.

كلمات أغنية سبب فرحتي

جاءت كلمات الأغنية: «يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك، أنت الأمان وباختصار لو كله مال، بسند عليك، أنت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري، أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك، أنا كنت مين، قبل أما أشوف عينِك».

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