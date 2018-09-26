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شعيب راشد يصدم جمهوره بالخبر المفاجئ.. ويثير الانتقادات

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شعيب راشد

شعيب راشد

أدهش الإعلامي شعيب راشد محبيه بالخبر المفاجئ الذي أعلنه له، مثيراً تعاطفهم وحيرتهم، لكنه في الوقت ذاته تلقى الكثير من التعليقات السلبية من كارهيه ومنتقديه.

ونشر شعيب راشد تغريدة له عبر تويتر، كتب فيها: “أحبتي .. أعلن الآن عن عزلة شبكات التواصل.. سألغي جميع برامج شبكات التواصل لشهر أو ربما شهرين، ثم أعود بعدها لأعلن عن مشروعي الاعلامي الجديد”.

وأعلن الإعلامي الكويتي أنه سيعود ببرنامج جديد تحت اسم “برلمان شعيب”، مؤكداً أنه قد حان الوقت لوداع “مشاهير الغفلة والسخافة المفرطة لتعود “السوشيال ميديا” هادفة ممتعة”.
لكن الكثيرين تداولوا كلمات شعيب راشد بشكل سلبي ساخر وانتقدوه بشدة مؤكدين أنه يعتبر من بين المشاهير الذين يسيئون التعامل مع السوشيال ميديا ويحرصون على نشر محتوى مثير للجدل ويروجون لإشعال الخلافات بين المشاهير، كما فعل بزيادة الاحتقان بين هيا الشعيبي وطارق العلي مؤخراً عندما استضافهما في برنامجه “سوار شعيب”.

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