شقيقة أمل علم الدين إلى السجن.. والسبب!!

أشار تقرير لموقع مجلة Paris Match الأسبوعية الفرنسية إلى أن تالا علم الدين، الشقيقة الكبرى لأمل علم الدين زوجة النجم جورج كلوني، تواجه حكماً بالحبس في سنغافورة.

وفي التفاصيل أن الحكم صدر على تالا، 47 عاماً، مؤخراً بعدما اتهمت بالقيادة بحالة سكر عقب خروجها من احد المطاعم في مايو أيار الماضي.

وذكر التقرير نقلاً عن The Straits Times أنه تم إلقاء القبض عليها عند الساعة الثانية والنصف صباحاً.

وأشار إلى أنه يتعين عليها لهذا السبب قضاء 3 اسابيع في السجن مع دفع غرامة تقدر بـ4208 يورو، على أن يتم منعها من القيادة لمدة 4 سنوات بعد إطلاق سراحها.

وتعليقاً على ذلك قالت محامية علم الدين ساشي ناتان أنها تعرب عن أسفها الشديد لما فعلته وأنها تتألم بسبب نشر أخبار تتعلق بمشاكلها القضائية.

ويشار إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها اعتقالها للسبب نفسه في سنغافورة. وهو ما حدث في العام 2013 حيث منعت من القيادة بعد ذلك لمدة عامين.