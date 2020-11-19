فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء الراحلة “غنوة” شقيقة المطربة المصرية “أنغام”، التى خطفت الأنظار بعدما أعاد النشطاء تداول صورها لأستذكارها وتحري الشبه بينها وبين شقيقتها، وحين نشرت شقيقتها الفنانة أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور لها وصور أخري تجمعهما واتضح الشبه الكبير بينهما. وتناقلتها حسابات نشطه علي السوشيال ميديا.

يُذكر أن “غنوة” هي الأخت غير الشقيقة للفنانة “أنغام” والتي توفيت في نهاية العام 2018، وكان ياسين، نجل غنوة، قد أثار جدلا كبيرا بعد أن قدمته أنغام في إحدى حفلاتها، وقالت: “ده الحتة اللي كملت الضحكة في حياتي، ومفيش هدية أحسن من كده أبدا”، كما تردد انه مقيم بصفة دائمة عند خالته أنغام بعد وفاة والدته، كما تحرص علي اصطحبته أكثر من مرة إلى حفلات ومناسبات فنية.

الجمهور يقارن بين أنغام وشقيقيتها الراحلة غنوة

وعلي الصعيد الفنى، طرحت أنغام مؤخراً ألبومها الخليجى “مزح”، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، “سهم” و “صادق الشاعر”، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية “مزح” من ألحان “صادق الشاعر”، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : “أناني”، “طاولة” من ألحان “صادق الشاعر” وثلاث أعمال أخرى وهى “ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه” من ألحان “سهم”.

كما نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، من كواليس تصوير كليب أغنية “ابطى علي”. وكتبت الفنانة أنغام، على الصورة، “ابطى علي وقلت راجع، ابطى علي وقلت للشوق راجع، متأكد إنه راجع القلب مغليه وأن الفراغ اللي ما بين الأصابع مخلوقن لكفه علشان يمليه.. #أنغام #Angham #ابطى_علي شوفوا كليبات البوم #مزح كاملة على قناة روتانا على اليوتيوب”.