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شقيقة دنيا بطمة توجه رسالة إلى منى السابر : ” مو سارة اللي تتهدد “

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انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو ل ” سارة ” شقيقة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” توجه من خلاله رسالة إلى ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” .

والتي كشفت من خلال مقطع الفيديو عن تعرضها للتهديد بعد أن أرسلت منى السابر إليها من يهددها ويطالبها بالاعتذار .. وعلقت سارة على ذلك قائلة : ” بترسليلي ناس وبترسليلي أحد يهددني .. مو أنا اللي اتهدد .. مو سارة اللي تتهدد “.

وتابعت : ” لما ادافع عن دنيا فدنيا بطمة تاج راسكم .. قبل ما اركب فوق راسكم وادوسها كل واحد يحترم نفسه ولا يغلط في دنيا بطمة ” .

وأشارت سارة في حديثها إلى خلع منى السابر للحجاب معتبرة أنها قامت بأعمال غير لائقة بعد ذلك فقالت : ” دنيا بطمة ما كانت متحجبة وشالت حجابها .. ما كانت تسوي روحها شريفة خلي الطابق مستور ” .

 

 

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