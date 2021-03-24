انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا للقاء أجراه الفنان ” سمير صبري ” مع كل من الفنانات : رجاء الجداوي ونادية لطفي وسميرة أحمد أثناء انتظارهم وصول جثمان الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” إلى مصر قادما من لندن .

وخلال اللقاء تحدثت النجمات حول شهادة طبيب يدعى ” محمد الوحش ” وهو خبير زرع كبد وكان جارا لسعاد حسني في نفس البناية التي كانت تقيم بها في لندن .

والذي أشار إلى إنه شاهد جثمان سعاد حسني بعد سقوطه من الشرفة وهي ملقاة على الأرض ولم يستطع التعرف عليها في البداية واعتقد أنها رجلا لأن شعرها كان محلوقا بالموس .

وفي تصريحات لجريدة ” اليوم السابع ” خرجت ” جيهان عبد المنعم ” شقيقة الفنانة الراحلة لنفي هذا الأمر فقالت : ” سعاد شعرها كان طويل جدا وقت وفاتها وبكامل رونقه وفى الغسل قمنا بتضفيره وكان يصل لنصف ظهرها وكان وزنها نحو 70 كيلو ” .

وتابعت : ” نادية لطفى وسميرة أحمد ورجاء الجداوى سمعوا هذا الكلام قبل وصول جثمان سعاد .. وعندما وصل الجثمان قمت بتغسيلها بنفسي وظهر أن هناك كسر فى الجمجمة من الخلف وأنها سقطت على جانبها ” .

يذكر أن الفنانة سعاد حسني رحلت عن عالمنا في 21 يونيو 2001 إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن .. وأثارت حادثة وفاتها جدلا مستمرا حتى الآن حيث تدور شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية آنذاك .