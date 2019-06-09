شقيقة عزت أبو عوف تكشف مستجدات حالته الصحية

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف عن مستجدات الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت أبو عوف وقالت ” إن وضعه حرج جدا وإنه مازال داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة تحت إشراف طبي مكثف ” وتدعو كل محبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل .

وأضافت أن الأطباء أكدوا ان حالته صعبة للغاية ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة .. فيما لم تعرف بعد طبيعة أزمته الصحية .

كما أكد الناقد السينمائي المصري ” طارق الشناوي ” كلام مها أبو عوف وأضاف ” إن هذه ليست المرة الاولى التي يدخل فيها عزت أبو عوف المستشفى ونتمنى أن يتحسن قريبا وإنه يتابع حالته الصحية أولا بأول وكذلك الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية الذي يتردد على زيارته بالمستشفى دائما للاطمئنان على حالته ” .

وكان عزت أبو عوف قد نقل إلى إحدى مستشفيات المهندسين الأسبوع الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خاصة إنه يعاني من تعب في الكبد والقلب .