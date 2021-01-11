كشفت شوق الهادي، شقيقة الفنانة فرح الهادي، بعض الحقائق غير المعروفة حتى الآن عن أسرتها، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج “سندريلا” الذي يقدّمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة atv الكويتية.

وتطرقت شوق أثناء اللقاء إلى علاقتها بوالدها وأشارت إلى أنها افتقدت حنان الوالد وتعرّضت للأذى بسببه وأن والدتها استطاعت تعويض النقص العاطفي لديها.

وأوضحت أنها تعرضت مع الوالد لمواقف صعبة لا تنساها حتى الآن. وذكرت أنها عانت مرة من العنف الجسدي وأنها ما زالت تتذكر ذلك، مشيرة إلى انها لم تعش معه ولم تقل له يوماً كلمة “أبي”.

وحاز الفيديو اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث حقق على أحد الحسابات التي نشرته أخيراً على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 207 آلاف مشاهدة.

كما كشفت شوق الهادي في المقابلة نفسها أنها تعرضت للعنف الجسدي من شخص رفضت الكشف عن اسمه واصفةً إياه بالوحش. ويشار إلى أن شوق كانت قد أثارت الجدل بسبب ما أظهرته من حزن على طليقها بدر الماص؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الذي قضى في حادث سير تعرّضت له درّاجته النارية في الولايات المتحدة الأميركية.