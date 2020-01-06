شقيقة فنان شهير في الـ17 من عمرها تنجب طفلة.. إليكم التفاصيل

أعلن موقع Mail online أن شقيقة الفنان البريطاني من أصل باكستاني زين مالك أنجبت مولودها الأول وهي في الـ17 من عمرها.

وذكر تقرير نشره أن صفاء مالك وزوجها مارتن تيزر، 18 عاماً، رزقا بطفلة بعد مدة قصيرة من زواجهما.

ولفت إلى أنه تم نشر صورة للمولودة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى أن الزوجين الشابين أطلقا عليها اسم زيينا.

ويذكرأن صفاء أعلنت استعدادها لاستقبال مولود جديد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي (2019)بعد أشهر قليلة من احتفالها بيوم زفافها.

ويشار إلى أن الفنان لم ينشر حتى الآن أي صورة له مع المولودة أو مع شقيقته وزوجها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أنه يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.