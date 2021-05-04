عبرت شقيقة الفنان المصري محمد رمضان عن غيرتها من الفنانة سمية الخشاب بعد انتشار صور شقيقها الفنان محمد رمضان وهو يحمل الاخيرة من كواليس تصوير مسلسل “موسى” ضمن أحداث الحلقة 21 في حفل زفافهما.

فقد نشرت إيمان رمضان، شقيقة محمد رمضان، صورة عبر حسابها على “إنستجرام”، وكتبت قائلة: “لمة رمضان ماتحلاش غير مع عيلة رمضان كل سنة وإحنا وأنتم طيبين وبخير دائما رمضان كريم لازم تشيلني زي حلاوتهم”، ورد عليها رمضان قائلا: “حبيبتى”.

وكانت صور حفل الزفاف تصدرت التريند، واحتلت مواقع السوشيال ميديا أثناء رقصه فى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل “موسى”.

ونشرت سمية الخشاب صورة محمد رمضان وهو يحملها وعلقت عليها كاتبة: “سمعوووني زغروطه لاحلي موسي وحلاوتهم احلي ليله عمر ”.

مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.